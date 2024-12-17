وليد جنبلاط استقبل السفير الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وجرى البحث في آخر المستجدات السياسية.