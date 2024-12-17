حميه: مجلس الوزراء وافق على دفتري الشروط وملحقاتهما لتلزيم الهدم والإزالة للمباني المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي



أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حميه، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد دفتري الشروط وملحقاتهما لتلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليًا وجزئيًا جراء العدوان الإسرائيلي.



ووفقًا للصيغة النهائية المعدلة من رئيس هيئة الشراء العام، على أن يُضاف إلى دفتري الشروط مادة تفرض الالتزام بالضمانات البيئية بحيث يتعهد الملتزم التقيد بما تفرضه القوانين المرعية الإجراء وكافة المعايير والإرشادات الصادرة عن وزارة البيئة والمتعلقة بعملية فرز الردميات.



وقال تم دفع مبلغ ٩٠٠ مليار ليرة لبنانية إلى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، و ٩٠٠ مليار ليرة لبنانية إلى مجلس الجنوب، ومبلغ ٥٠٠ مليار ليرة لبنانية إلى الهيئة العليا للإغاثة، من أجل قيامهم بعملية رفع أنقاض ما تهدّم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان كلّ ضمن نطاق اختصاص عمله المحدد بموجب قرار مجلس الوزراء.