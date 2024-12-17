الصادق للـLBCI: تجاربنا لم تكن ناجحة بقادة الجيش في الرئاسة..ولكن هذا القائد فمختلف



اعتبر النائب وضاح الصادق اننا "انتقلنا الى مرحلة جديدة ونتمنى أن نتعلّم ونأتي برئيس يلبي طروحات البلد، ونقاش الاسماء الرئاسية بدأ من قبل ونفضّل الا نتداول بالاسماء الآن لكي لا نؤثّر عليها بطريقة سلبية".



وقال في حديث للـLBCI " لم يستطع حزب الله حتى دفع ثمن الردم وقد قامت بذلك الدولة واعادة الاعمار ستقوم به الدولة ايضًا".



واضاف "الرئيس الذي يجب أن يأتي يجب أن يطمح لتغيير ما في البلد وتجاربنا لم تكن ناجحة بقادة الجيش في الرئاسة ولكن هذا القائد فمختلف".



وتابع الصادق ""أكيد في شراكة بالبلد" ولكن لماذا قرر الثنائي اليوم بالتحديد التفكير بهذه الشراكة ومنذ أعوام لم يُفكّر بها؟".



ولفت الى ان "فرنجية ينتمي لمحور انهار بأكمله".