الصحناوي للـLBCI: سننزل الى الجلسة وسنصوّت وسنقيّم الرئيس وفقًا لأدائه..حتى لو لم نختاره

أعلن النائب نقولا الصحناوي ان "الاسماء التي عليها "فيتو" استبعدناها من اللائحة الرئاسية، وأبقينا على الاسماء التي تكتسب توافقًا من الاكثرية".وقال في حديث للـLBCI "سننزل الى الجلسة وسنصوّت وسنقيّم الرئيس وفقًا لأدائه وحتى لو لم نختاره".واضاف "يجب أن نتعلّم انه لن يحمينا الا اللبناني الآخر ولا أي دولة أو أي جهة أخرى، وبدأنا نلتمس درجة من الوعي لدى الاطراف كافة".