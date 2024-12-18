الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك وحقل اليابسة – راشيا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 18 / 12 /2024، ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك وحقل اليابسة – راشيا".