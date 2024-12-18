توقيف 4 أشخاص في منطقتَي شدرا - عكار والمتن

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



أوقفت وحدة من الجيش على حاجز شدرا – عكار المواطن (خ.خ.) لمحاولته نقل كمية كبيرة من الرمانات اليدوية، بالإضافة إلى أسلحة وأعتدة حربية وكمية من المخدرات داخل آلية بيك آب.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المتن المواطن (م.ن.) والسوريَّين (م.ص.) و(ع.ش.) لتأليفهم عصابة سرقة دراجات نارية وتعاطيهم المخدرات. وضبطت في حوزتهم عددًا من الدراجات النارية المسروقة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.