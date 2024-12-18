الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلاغ تذكيري لعبود إلى مستثمري محطات المحروقات السائلة ضمن نطاق بيروت
أخبار لبنان
2024-12-18 | 06:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بلاغ تذكيري لعبود إلى مستثمري محطات المحروقات السائلة ضمن نطاق بيروت
أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغًا تذكيريًا الى مستثمري محطات المحروقات السائلة ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه أنه "إلحاقًا بالبلاغ عدد 12088 تاريخ 9/7/2018، وبناءً على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 331/ص تاريخ 9/4/2024،
ومنعًا للمضاربات غير المشروعة لمادة المازوت للمركبات الآلية على أنواعها وبخاصة مولدات الكهرباء، وغيرها من المشتقات النفطية في السوق المحلي اللبناني،
يطلب إلى جميع مستثمري محطات المحروقات السائلة ضمن نطاق مدينة بيروت الإلتزام بالتداول بالمشتقات النفطية عبر المصادر الشرعية المستوردة للنفط في لبنان حصرًا، وعدم شراء أية كميات من المازوت أو غيرها من المشتقات النفطية المهربة، وعدم تخزينها في خزانات المحطة، وبالتالي عدم بيعها للمستهلك المحلي خاصةً أصحاب مولدات الكهرباء، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك الختم بالشمع الأحمر عند الإقتضاء".
أخبار لبنان
تذكيري
لعبود
مستثمري
محطات
المحروقات
السائلة
بيروت
التالي
البستاني من معراب: الدولة لن تستقيم إلا بانتخاب رئيس إصلاحي
فريد الخازن من بكركي: جلسة التاسع من كانون الثاني ستُنتج رئيساً
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-11-22
محافظ بيروت أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء
أخبار لبنان
2024-11-22
محافظ بيروت أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء
0
أخبار لبنان
2024-12-04
نموذج إلكتروني لتسجيل النازحين والعائدين المقيمين في المنازل ضمن نطاق محافظة بيروت
أخبار لبنان
2024-12-04
نموذج إلكتروني لتسجيل النازحين والعائدين المقيمين في المنازل ضمن نطاق محافظة بيروت
0
آخر الأخبار
2024-11-18
القناة ١٢ الإسرائيلية: تم إبلاغ إسرائيل بتوجه هوكستين إلى بيروت بعد تلقيه توضيحات تمكن من التوصل لاتفاق
آخر الأخبار
2024-11-18
القناة ١٢ الإسرائيلية: تم إبلاغ إسرائيل بتوجه هوكستين إلى بيروت بعد تلقيه توضيحات تمكن من التوصل لاتفاق
0
آخر الأخبار
06:49
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض
آخر الأخبار
06:49
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:51
وزارة الشؤون الإجتماعية: سيتم تحويل المساعدة الشهريّة للأسر المستفيدة من برنامج "أمان" إبتداءً من 23 الحالي
أخبار لبنان
10:51
وزارة الشؤون الإجتماعية: سيتم تحويل المساعدة الشهريّة للأسر المستفيدة من برنامج "أمان" إبتداءً من 23 الحالي
0
أخبار لبنان
10:26
بيان مشترك عن سفارتي أميركا وفرنسا و"اليونيفيل": لجنة الاشراف سوف تجتمع بانتظام وستنسق عملها لتحقيق التقدم في تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701
أخبار لبنان
10:26
بيان مشترك عن سفارتي أميركا وفرنسا و"اليونيفيل": لجنة الاشراف سوف تجتمع بانتظام وستنسق عملها لتحقيق التقدم في تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701
0
خبر عاجل
10:20
أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان
خبر عاجل
10:20
أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
09:48
مارون: نريد رئيسًا يحدث صدمة ايجابية... والعفو عن قتلة الجيش مرفوض
أخبار لبنان
09:48
مارون: نريد رئيسًا يحدث صدمة ايجابية... والعفو عن قتلة الجيش مرفوض
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-14
جنبلاط إتصل بالشرع مهنئًا بانتصار الشعب السوري... ولقاء قريب في دمشق
أخبار لبنان
2024-12-14
جنبلاط إتصل بالشرع مهنئًا بانتصار الشعب السوري... ولقاء قريب في دمشق
0
خبر عاجل
2024-12-16
مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية
خبر عاجل
2024-12-16
مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية
0
أخبار دولية
2024-12-16
الـLBCI عند القاعدة البحرية الروسية في مرفأ طرطوس .. هكذا بدا المشهد تزامنًا مع تراجع البوارج الحربية الى المياه الإقليمية
أخبار دولية
2024-12-16
الـLBCI عند القاعدة البحرية الروسية في مرفأ طرطوس .. هكذا بدا المشهد تزامنًا مع تراجع البوارج الحربية الى المياه الإقليمية
0
أخبار دولية
13:18
خطف لبنانيين على الحدود اللبنانية السورية
أخبار دولية
13:18
خطف لبنانيين على الحدود اللبنانية السورية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
الـ LBCI تنقل المشاهد الأولى من القصير
تقارير نشرة الاخبار
08:02
الـ LBCI تنقل المشاهد الأولى من القصير
0
أخبار دولية
07:38
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...
أخبار دولية
07:38
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...
0
أخبار لبنان
07:32
الملف الرئاسي بين بكفيا وعين التينة
أخبار لبنان
07:32
الملف الرئاسي بين بكفيا وعين التينة
0
أخبار لبنان
06:45
البستاني من معراب: الدولة لن تستقيم إلا بانتخاب رئيس إصلاحي
أخبار لبنان
06:45
البستاني من معراب: الدولة لن تستقيم إلا بانتخاب رئيس إصلاحي
0
أخبار لبنان
06:36
فريد الخازن من بكركي: جلسة التاسع من كانون الثاني ستُنتج رئيساً
أخبار لبنان
06:36
فريد الخازن من بكركي: جلسة التاسع من كانون الثاني ستُنتج رئيساً
0
آخر الأخبار
06:27
دريان بحث مع حشيمي في الملف الرئاسي
آخر الأخبار
06:27
دريان بحث مع حشيمي في الملف الرئاسي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:25
وفد وزاري كبير من حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها محمد البشير يزور السويداء
تقارير نشرة الاخبار
06:25
وفد وزاري كبير من حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها محمد البشير يزور السويداء
0
أخبار لبنان
05:49
عبدالله: الملف المطروح ليس عفوا عاما بقدر ما هو طريقة لتسهيل المحاكمة وهذا ما حمله جنبلاط الى سوريا
أخبار لبنان
05:49
عبدالله: الملف المطروح ليس عفوا عاما بقدر ما هو طريقة لتسهيل المحاكمة وهذا ما حمله جنبلاط الى سوريا
0
أخبار دولية
04:27
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا
أخبار دولية
04:27
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:28
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
خبر عاجل
11:28
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
2
خبر عاجل
11:38
البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"
خبر عاجل
11:38
البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"
3
أخبار دولية
11:42
"امرأة محمّلة بالمتفجرات وشاحنة مسرعة"... البابا فرنسيس: نجوت من محاولتي اغتيال في العراق
أخبار دولية
11:42
"امرأة محمّلة بالمتفجرات وشاحنة مسرعة"... البابا فرنسيس: نجوت من محاولتي اغتيال في العراق
4
خبر عاجل
10:20
أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان
خبر عاجل
10:20
أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان
5
خبر عاجل
04:16
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خيامًا في منطقة مارون الراس
خبر عاجل
04:16
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خيامًا في منطقة مارون الراس
6
أخبار دولية
04:27
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا
أخبار دولية
04:27
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا
7
أخبار دولية
07:38
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...
أخبار دولية
07:38
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...
8
خبر عاجل
05:07
الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا للـLBCI عن اللقاء الدرزي الذي انعقد أمس في بيروت: نعلم أنه كعنوان توحيدي أينما كان اللقاء ينعقد للمصلحة التوحيدية وما نريده من تلك اللقاءات دعم موقف السويداء ونوجه التحية للذين اجتمعوا وذلك لاهتمامهم وحمل همومنا
خبر عاجل
05:07
الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا للـLBCI عن اللقاء الدرزي الذي انعقد أمس في بيروت: نعلم أنه كعنوان توحيدي أينما كان اللقاء ينعقد للمصلحة التوحيدية وما نريده من تلك اللقاءات دعم موقف السويداء ونوجه التحية للذين اجتمعوا وذلك لاهتمامهم وحمل همومنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More