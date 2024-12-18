وزير الخارجية بعد لقائه المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: هناك فرصة حقيقية للبدء بعملية إعادة النازحين السوريين من خلال برامج نموذجية وبتمويل دولي

العلامة الخطيب ينوه بقرار مجلس الوزراء اغاثة النازحين الجدد من سوريا : متمسكون بالدولة العادلة والجيش القوي

العلامة الخطيب ينوه بقرار مجلس الوزراء اغاثة النازحين الجدد من سوريا : متمسكون بالدولة العادلة والجيش القوي

البستاني من معراب: الدولة لن تستقيم إلا بانتخاب رئيس إصلاحي