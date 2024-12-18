الملف الرئاسي بين بكفيا وعين التينة

حضر الملف الرئاسي بين رئيس الحزب الكتائب النائب سامي الجميل وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور في بكفيا.



هذا وحضر الملف في عين التينة، في خلال لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنائب الياس حنكش والأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر.



