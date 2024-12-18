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الراعي: الدستور هو العمود الفقري للبنان
أخبار لبنان
2024-12-18 | 07:55
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الراعي: الدستور هو العمود الفقري للبنان
أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمام وفد من "لقاء سيدة الجبل" برئاسة الدكتور فارس سعيد، أن "الدستور هو العمود الفقري للبنان، وعندما ينتهك يتوقف البلد"، موضحا ان "الدستور واتفاق الطائف يكملان بعضهما البعض، لذلك نطالب بتطبيقهما نصا وروحا، ومن لا يريد الطائف ويرفضه لأنه ضد مصالحه".
وأمل الراعي "انتخاب رئيس للجمهورية في ٩ كانون الثاني ليصار إلى البدء بورشة الاعمار وتطبيق الدستور والطائف نصا وروحا وعندها يصبح من الممكن أن ندخل إلى لبنان الجديد".
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