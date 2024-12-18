الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي: الدستور هو العمود الفقري للبنان

أخبار لبنان
2024-12-18 | 07:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي: الدستور هو العمود الفقري للبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الراعي: الدستور هو العمود الفقري للبنان

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمام وفد من "لقاء سيدة الجبل" برئاسة الدكتور فارس سعيد، أن "الدستور هو العمود الفقري للبنان، وعندما ينتهك يتوقف البلد"، موضحا ان "الدستور واتفاق الطائف يكملان بعضهما البعض، لذلك نطالب بتطبيقهما نصا وروحا، ومن لا يريد الطائف ويرفضه لأنه ضد مصالحه".

وأمل الراعي "انتخاب رئيس للجمهورية في ٩ كانون الثاني ليصار إلى البدء بورشة الاعمار وتطبيق الدستور والطائف نصا وروحا وعندها يصبح من الممكن أن ندخل إلى لبنان الجديد".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الدستور

العمود

الفقري

للبنان

LBCI التالي
بو صعب ناقش مع السفير القطري تأمين المساعدات للنازحين وللمؤسسة العسكرية
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-08

نديم الجميل خلال احتفالات في ساحة ساسين بسقوط نظام الاسد: سيأتي اليوم ويسلم حزب الله سلاحه كما سلّمت الاحزاب سلاحها للدولة لأن لا خيار آخر وليس لدينا أي حقد ولا تصفية حسابات وكلنا تحت اتفاق الطائف والدستور اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-08

الراعي خلال لقائه عددًا من ممثلي الأحزاب اللبنانية في فرنسا: لضرورة التوصل إلى توافق وطني لتحقيق الإستحقاق الرئاسي

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-04

حاصباني لـ حوار المرحلة: أي إحراج للجيش اللبناني لا يجوز أن يحصل فالدستور يحمي الجيش وليس فقط القرارات السياسية

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-28

سعيد لـ جدل: هناك اليوم مناسبة أمام كل اللبنانيين للعودة إلى الدستور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:51

وزارة الشؤون الإجتماعية: سيتم تحويل المساعدة الشهريّة للأسر المستفيدة من برنامج "أمان" إبتداءً من 23 الحالي

LBCI
أخبار لبنان
10:26

بيان مشترك عن سفارتي أميركا وفرنسا و"اليونيفيل": لجنة الاشراف سوف تجتمع بانتظام وستنسق عملها لتحقيق التقدم في تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701

LBCI
خبر عاجل
10:20

أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:48

مارون: نريد رئيسًا يحدث صدمة ايجابية... والعفو عن قتلة الجيش مرفوض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:47

وزيرة الخارجية الألمانية: احتلال هضبة الجولان انتهاك للقانون الدولي

LBCI
موضة وجمال
2024-11-25

بكلمات محمود درويش... ياسمينا زيتون تنقل وجع الحرب (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-05

الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
2024-10-07

خالد مشعل: السابع من تشرين الأول أعاد إسرائيل إلى "نقطة الصفر"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

الـ LBCI تنقل المشاهد الأولى من القصير

LBCI
أخبار دولية
07:38

الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...

LBCI
أخبار لبنان
07:32

الملف الرئاسي بين بكفيا وعين التينة

LBCI
أخبار لبنان
06:45

البستاني من معراب: الدولة لن تستقيم إلا بانتخاب رئيس إصلاحي

LBCI
أخبار لبنان
06:36

فريد الخازن من بكركي: جلسة التاسع من كانون الثاني ستُنتج رئيساً

LBCI
آخر الأخبار
06:27

دريان بحث مع حشيمي في الملف الرئاسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:25

وفد وزاري كبير من حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها محمد البشير يزور السويداء

LBCI
أخبار لبنان
05:49

عبدالله: الملف المطروح ليس عفوا عاما بقدر ما هو طريقة لتسهيل المحاكمة وهذا ما حمله جنبلاط الى سوريا

LBCI
أخبار دولية
04:27

الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:38

البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"

LBCI
خبر عاجل
10:20

أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
11:42

"امرأة محمّلة بالمتفجرات وشاحنة مسرعة"... البابا فرنسيس: نجوت من محاولتي اغتيال في العراق

LBCI
خبر عاجل
04:16

الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خيامًا في منطقة مارون الراس

LBCI
أخبار دولية
04:27

الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا

LBCI
أخبار دولية
07:38

الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...

LBCI
خبر عاجل
05:07

الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا للـLBCI عن اللقاء الدرزي الذي انعقد أمس في بيروت: نعلم أنه كعنوان توحيدي أينما كان اللقاء ينعقد للمصلحة التوحيدية وما نريده من تلك اللقاءات دعم موقف السويداء ونوجه التحية للذين اجتمعوا وذلك لاهتمامهم وحمل همومنا

LBCI
حال الطقس
01:22

الطقس مستقر في الأيام المقبلة... ومنخفض مرتقب في هذا التاريخ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More