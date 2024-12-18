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ميقاتي في تركيا

أخبار لبنان
2024-12-18 | 08:34
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ميقاتي في تركيا
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ميقاتي في تركيا

إستقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عصر اليوم، كما عقد  الوزراء اللبنانيون والاتراك اجتماعات عمل ثنائية. ويضم الوفد اللبناني وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، سفير لبنان في تركيا غسان المعلّم، وممثل قيادة الجيش العميد يوسف حداد.

وكانت المحطة الاولى في زيارة رئيس الحكومة الى انقرة  زيارة ضريح مؤسس الدول التركية  الحديثة مصطفى كمال اتاتورك حيث كان في استقباله والوفد اللبناني المدير العام لادارة ضريح اتاتورك ومدير عام المراسم في وزارة الخارجية التركية.
وقد وضع الرئيس ميقاتي اكليلا من الزهر على الضريح ثم وقف دقيقة صمت تلاها الاستماع الى عزف نشيد الموت.
 
وكتب الرئيس ميقاتي في السجل الذهبي كلمة ثم قام بجولة في متحف اتاتورك.

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