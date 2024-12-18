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o
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رئيس بلدية عين زبدة: النازحون ذهبوا الى بلدهم عندما سقط النظام ومن ثم عادوا
أخبار لبنان
2024-12-18 | 09:25
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رئيس بلدية عين زبدة: النازحون ذهبوا الى بلدهم عندما سقط النظام ومن ثم عادوا
أعلن رئيس بلدية عين زبدة شربل نهرا النازحين السوريين ذهبوا الى بلدهم عندما سقط النظام بطريقة غير شرعية ومن ثم عادوا الى لبنان، مشددا على أن "المطلوب قرار حازم بهذا الصدد".
ولفت نهرا في مداخلة عبر الـLBCI، الى أن البلديات تحملت اعباءً بعد سنة 2019 تفوق قدراتها.
وقال: "نحن مدّينا يدنا للنازحين والبعض منهم بدأ يزاحمنا ويمتلك سلطة أكبر من تلك التي يمتلكها ابن البلدة".
واضاف: "البلدية غير قادرة على وقف هذا المدّ والمنظمات غير الحكومية تعمل على ابقاء النازحين في لبنان".
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