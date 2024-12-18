مارون: نريد رئيسًا يحدث صدمة ايجابية... والعفو عن قتلة الجيش مرفوض

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون أن العنوان الذي أسّس لوجود النازحين في لبنان انتفى، لافتا الى أن تراكم الازمة ليس لصالح لبنان، مبديا خشية من حصول تجنيس على غرار ما حصل سنة 1994.وقال مارون في حديث للـLBCI: "قدمنا 6 قوانين كتكتل "لبنان القوي" لضبط النزوح السوري وموضوع الحدود حسّاس جداً وماذا يمنع ان يتم دفع المساعدات المالية للنازحين في سوريا؟".واضاف: "سنقوم بجولة على القيادات وسنستمع الى آراء الجميع ولومنا على الحكومة الا خطة بشأن النزوح حتى اليوم، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يتحدث دائما عن اعادة النازحين ولكن لم نرَ خطوات جدية".وفي الملف الرئاسي، قال مارون: "نريد رئيسًا أن يحدث صدمة ايجابية في ملفات عدة منها النزوح والوضع المالي والودائع".وفي موضوع العفو العام، أكد مارون انه لا يسري على الجميع، مشددا على أن "قتلة الجيش مرفوض ونحن مع محاكمتهم للأخير".وقال: "نحن مع المظلومين ويجب خروجهم بأسرع وقت وطالبنا بستريع المحاكمات مرارا حتى لا ينفجر الوضع ووضعنا آلية لذلك ولكن الامور تركت على حالها ليصار الى طرح العفو العام".