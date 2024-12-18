بيان مشترك عن سفارتي أميركا وفرنسا و"اليونيفيل": لجنة الاشراف سوف تجتمع بانتظام وستنسق عملها لتحقيق التقدم في تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701

صدر عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وعن "اليونيفيل"، بيان مشترك حول التنسيق لدعم القرار 1701، وفيه :"اجتمعت الولايات المتحدة وفرنسا و"اليونيفيل" والجيش اللبناني وقوات الدفاع الإسرائيلية مرة أخرى في 18 كانون الأول في الناقورة.استضافت قوات اليونيفيل الاجتماع الذي انعقد برئاسة الولايات المتحدة، بمساعدة فرنسا، وبمشاركة الجيش اللبناني وقوات الدفاع الإسرائيلية. سوف تجتمع لجنة الاشراف بهذه الطريقة بانتظام وستنسق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701".