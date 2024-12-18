كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية...

اعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة ٩ كانون الثاني المقبل معلنة تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية.



واكدت ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ٢٧ تشرين الثاني الماضي وتطبيق القرار الدولي ١٧٠١ وسائر القرارات الدولية واتفاق الطائف خصوصاً فيما يتعلق اتفاقية الهدنة.



واستنكرت الكتلة استمرار الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار، ودعت اللجنة المشرفة على تطبيقه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اسرائيل لانتهاكاتها.



وشددت على ضرورة وضع الخطط اللازمة للمباشرة في إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع. وذكّرت الكتلة بمؤتمر باريس الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون وكان أقر مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان وللجيش اللبناني نظراً لأهمية دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.