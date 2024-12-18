ميقاتي بعد لقائه اردوغان: نعول على الدور التركي الفاعل لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة

أكّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان "الخروقات اليومية التي يقوم بها العدو الاسرائيلي مخالفة لاتفاق وقف اطلاق النار".وقال ميقاتي بعد لقائه الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان في تركيا: "نعول على الدور التركي الفاعل لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وسنعمل على علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار مع سوريا".وأضاف: "ان دعمكم أساسي بتعجيل وقف العدوان والانصراف الى ترميم المجتمعات المتضررة".وشدد ميقاتي على أن "إعادة اعمار سوريا وعودة الحياة لطبيعتها هناك أمر هام جدا بالنسبة لنا".من جهته، أكد أردوغان أن "اسرائيل تجر المنطقة إلى الهاوية بمهاجمتها لبنان وغزة وسنقف أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار في لبنان".وأشار الى أن "لبنان وتركيا سيقفان إلى جانب سوريا من أجل نهضتها في المرحلة المقبلة".