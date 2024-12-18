ياسين عرض مع نظيره التركي سبل التعاون في إدارة النفايات الصلبة ومعالجة الردميات وإدارة الكوارث

أجرى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال منسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوفد الوزاري إلى أنقرة، محادثات مع نظيره التركي مراد قرم، وهو الوزير المكلف إعادة إعمار المناطق المدمرة في تركيا نتيجة الزلزال.



وخلال اللقاء، عرضا سبل التعاون في مجالات ادارة النفايات الصلبة ومعالجة الردميات وإدارة الكوارث، واتفقا على توقيع مذكرة تعاون وإطلاق برنامج عمل خلال الأسابيع المقبلة.