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بعد طلب ميقاتي من اردوغان... نصار يزور الراعي قريبا حاملا ايجابية بملف اخلاء كنيستين من الجيش التركي بقبرص!
أخبار لبنان
2024-12-18 | 14:30
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بعد طلب ميقاتي من اردوغان... نصار يزور الراعي قريبا حاملا ايجابية بملف اخلاء كنيستين من الجيش التركي بقبرص!
على هامش الزيارة الحكومية الرسمية التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتركيا راهنا، عقد لقاء جانبي ضم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى ميقاتي وزير الدفاع التركي كما وزير السياحة اللبناني وليد نصار الذي يرافق ميقاتي بزيارته الرسمية لتركيا.
وبناء على طلب الرئيس ميقاتي، وضع ملف الكنيستين المارونيتين في قبرص الشمالية، اسوماتوس وايا مارينا المحتلتين من الجيش التركي على طاولة البحث، بحيث طلب ميقاتي اخلاء الجيش التركي، من الكنيستين وبالتالي السماح للموارنة بالعودة لمنازلهم وممتلكاتهم؛ وقد لاقى طلب ميقاتي ايحابية تركية اذ وعد وزير الدفاع كما الرئيس اردوغان بأخذ هذا الموضوع بالاعتبار واعطائه اولوية.
وعليه، طلب ميقاتي من نصار زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فور عودته للبنان ووضعه بأجواء الاجتماع.
أخبار لبنان
ميقاتي
اردوغان
نصار
الجيش التركي
قبرص
الراعي
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