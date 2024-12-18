فرنجية: مستمر بترشيحي... ونريد إسمًا وازنًا على مستوى المرحلة

أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أنه مستمر بترشيحه لرئاسة الجمهورية.



وقال فرنجية في خلال في العشاء التكريمي لخلية أزمة النازحين في "تيار المردة": "إذا اتفقنا على إسم في جلسة 9 الشهر فأنا منفتح على ذلك ولكن نريد إسماً وازناً على مستوى المرحلة".



وشدد على انه "نريد رئيسًا على قدر الموقع وليس الكرسي وينقلنا الى مرحلة جديدة لمصلحة لبنان".



وقال: "لن نختلف مع اصدقائنا وعلينا الا نخاف ونريد اسما يكون على قدر المرحلة وقد لا نكون شركاء في ايصال احد الاسماء المطروحة والاشرف ان نبقى خارج المعادلة".



وأضاف: "ما يهمّنا حل مشكلة البلد وفرصنا كانت مرتفعة وانخفضت وطرحنا تصورا مبنيا على المعايير ولا يمكن ان نذهب الى الجلسة من دون اسم".



ودعا فرنجية جعجع وحزب "القوات" اللبنانية الى حضور جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني، مؤكدا ان على لا يجب التهرب من المسؤولية.



ولفت الى أن التوافق على مرشح لا يعني الاتيان برئيس لا مشكلة لديه مع اي فريق.



وتمنى فرنجية لسوريا التوفيق والازدهار وان تبقى موحدة وعربية وبوابة الشرق للبنان.