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كتلة "تحالف التغيير" إستقبلت المرشح نعمة افرام

أخبار لبنان
2024-12-18 | 15:43
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كتلة &quot;تحالف التغيير&quot; إستقبلت المرشح نعمة افرام
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كتلة "تحالف التغيير" إستقبلت المرشح نعمة افرام

إستقبلت كتلة "تحالف التغيير" المرشح إلى رئاسة الجمهورية النائب نعمة أفرام في مركز الكتلة في الجميزة.

خلال اللقاء، قدّم أفرام شرحًا مفصّلًا عن برنامجه الانتخابي، مركّزًا على رؤيته للحلول الممكنة للأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.

كما واستعرض الخطوط العريضة لمشروعه الرئاسي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى إصلاحات هيكلية تشمل مكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة.

بدورها، طرحت الكتلة مجموعة من الأسئلة على المرشح أفرام، ركزت على كيفية تحقيق الإصلاحات ومدى إمكانية جمع مختلف الأطراف السياسية حول مشروعه الرئاسي.

أخبار لبنان

تحالف التغيير

نعمة افرام

رئاسة الجمهورية

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