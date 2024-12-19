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كركي رئيسًا للجمعية العربية للضمان الإجتماعي
أخبار لبنان
2024-12-19 | 01:53
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كركي رئيسًا للجمعية العربية للضمان الإجتماعي
عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي جمعيتها العمومية النظامية الحادية عشرة من قبل ظهر أمس الأربعاء، بتوقيت بيروت عبرتقنية Zoom، بمشاركة رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الدكتور محمد كركي وممثل منظمة العمل العربية المستشار اسلام سناء، وبمشاركة رؤساء مؤسسات الضمان الاجتماعي في كل من: لبنان، فلسطين، الأردن، اليمن، السودان، المغرب، تونس، موريتانيا والجزائر، بالاضافة الى مشاركة ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة في المكتب التنفيذي للجمعية (حكومات، أصحاب العمل، العمال).
وافتتحت الجمعية العمومية أعمالها بكلمة الدكتور كركي بدأها بتقديم الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري على دعمه الدائم ومساندته لأعمال ونشاطات الجمعية. كما شكر أعضاء الجمعية والمكتب التنفيذي للجمعية على مشاركتهم القيمة والفاعلة في أنشطة الجمعية .
وبعدها، عرض كركي الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الجمعية خلال العامين 2023 و2024 سواء على صعيد تنظيم الندوات أو على صعيد المشاركة الفاعلة في المنتديات العربية والدولية، وتطرق للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وتأثيرها على مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة منوهاً بالمبادرات والاصلاحات التي انتهجها عدد من الدول في المنطقة العربية.
ورأى أنه "في ظل الثورة الرقمية وتأثيرها على أسواق العمل في المنطقة العربية إضافةً الى المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصدمات غير المتوقعة، يتوجب على مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية اتخاذ التدابير والاجراءات الاستباقية اللازمة لمواجهة هذه التحديات ولتمكين هذه الأنظمة على الصمود والاستدامة، وهنا لا بد من انتهاج منهج التحوّل والابتكار في الادارة وفي تقديم الخدمات".
وكانت اشادة من جميع المشاركين في الجمعية العمومية برئاسة الدكتور كركي للمكتب التنفيذي للجمعية ودوره المميز في تطوير واستمرار عمل الجمعية .
ثم انتقل المشاركون الى مناقشة واقرار جدول الاعمال المحدد ومن ضمنها بند انتخاب أعضاء للمكتب التنفيذي للعامين 2025 و2026 ، حيث تم انتخاب المؤسسات التالي بيانها أعضاء للمكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي:
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - الجمهورية اللبنانية.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي – المملكة الاردنية.
- هيئة التقاعد - فلسطين.
- الصندوق الوطني للمعاشات – السودان.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – تونس.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – المملكة المغربية.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – موريتانيا.
كما تم اقرار خطة عمل الجمعية للعامين 2025 و 2026 حيث تضمنت الانشطة التالية:
1- الاستدامة المالية لانظمة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات والصدمات.
2- توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم.
3- التحول والابتكار في ادارة مؤسسات الضمان الاجتماعي.
4- التقاعد التكميلي لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين.
وبعد اختتام أعمال الجمعية العمومية عقد المكتب التنفيذي الجديد المنتخب اجتماعًا، تم خلاله انتخاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي رئيسًا للمكتب التنفيذي (رئيس للجمعية) للعامين 2025 و2026 ، ورئيس هيئة التقاعد في دولة فلسطين الدكتور ماجد الحلو نائبًا للرئيس، كما تم اختيار محمد خليفة مسؤولًا ماليًا للجمعية .
وفي الختام، شكر الدكتور كركي أعضاء المكتب التنفيذي على ثقتهم في تجديد انتخابه لرئاسة المكتب التنفيذي للجمعية، متمنيًا لهم "التوفيق والسداد في ادارتهم لمؤسسات الضمان لما يعود بالنفع على المواطنين في عالمنا العربي".
كما تمنى "للدول العربية الاستقرار والازدهار والعمل على تأمين الحق بالضمان الاجتماعي لكل مواطن عربي".
أخبار لبنان
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