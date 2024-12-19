الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كركي رئيسًا للجمعية العربية للضمان الإجتماعي

أخبار لبنان
2024-12-19 | 01:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كركي رئيسًا للجمعية العربية للضمان الإجتماعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
كركي رئيسًا للجمعية العربية للضمان الإجتماعي

عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي جمعيتها العمومية النظامية الحادية عشرة من قبل ظهر أمس الأربعاء، بتوقيت بيروت عبرتقنية Zoom، بمشاركة رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الدكتور محمد كركي وممثل منظمة العمل العربية المستشار اسلام سناء، وبمشاركة رؤساء مؤسسات الضمان الاجتماعي في كل من: لبنان، فلسطين، الأردن، اليمن، السودان، المغرب، تونس، موريتانيا والجزائر، بالاضافة الى مشاركة ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة في المكتب التنفيذي للجمعية (حكومات، أصحاب العمل، العمال).

وافتتحت الجمعية العمومية أعمالها بكلمة الدكتور كركي بدأها بتقديم الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري على دعمه الدائم ومساندته لأعمال ونشاطات الجمعية. كما شكر أعضاء الجمعية والمكتب التنفيذي للجمعية على مشاركتهم القيمة والفاعلة في أنشطة الجمعية .

وبعدها، عرض كركي الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الجمعية خلال العامين 2023 و2024 سواء على صعيد تنظيم الندوات أو على صعيد المشاركة الفاعلة في المنتديات العربية والدولية، وتطرق للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وتأثيرها على مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة منوهاً بالمبادرات والاصلاحات التي انتهجها عدد من الدول في المنطقة العربية.

ورأى أنه "في ظل الثورة الرقمية وتأثيرها على أسواق العمل في المنطقة العربية إضافةً الى المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصدمات غير المتوقعة، يتوجب على مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية اتخاذ التدابير والاجراءات الاستباقية اللازمة لمواجهة هذه التحديات ولتمكين هذه الأنظمة على الصمود والاستدامة، وهنا لا بد من انتهاج منهج التحوّل والابتكار في الادارة وفي تقديم الخدمات".

وكانت اشادة من جميع المشاركين في الجمعية العمومية برئاسة الدكتور كركي للمكتب التنفيذي للجمعية ودوره المميز في تطوير واستمرار عمل الجمعية .

ثم انتقل المشاركون الى مناقشة واقرار جدول الاعمال المحدد ومن ضمنها بند انتخاب أعضاء للمكتب التنفيذي للعامين 2025 و2026 ، حيث تم انتخاب المؤسسات التالي بيانها أعضاء للمكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي:

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - الجمهورية اللبنانية.

- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي – المملكة الاردنية.

- هيئة التقاعد - فلسطين.

- الصندوق الوطني للمعاشات – السودان.

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – تونس.

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – المملكة المغربية.

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – موريتانيا.

كما تم اقرار خطة عمل الجمعية للعامين 2025 و 2026 حيث تضمنت الانشطة التالية:

1- الاستدامة المالية لانظمة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات والصدمات.

2- توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم.

3- التحول والابتكار في ادارة مؤسسات الضمان الاجتماعي.

4- التقاعد التكميلي لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين.

وبعد اختتام أعمال الجمعية العمومية عقد المكتب التنفيذي الجديد المنتخب اجتماعًا، تم خلاله انتخاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  الدكتور محمد كركي رئيسًا للمكتب التنفيذي (رئيس للجمعية) للعامين 2025 و2026 ، ورئيس هيئة التقاعد في دولة فلسطين الدكتور ماجد الحلو نائبًا للرئيس، كما تم اختيار محمد خليفة مسؤولًا ماليًا للجمعية .

وفي الختام، شكر الدكتور كركي أعضاء المكتب التنفيذي على ثقتهم في تجديد انتخابه لرئاسة المكتب التنفيذي للجمعية، متمنيًا لهم "التوفيق والسداد في ادارتهم لمؤسسات الضمان لما يعود بالنفع على المواطنين في عالمنا العربي".

كما تمنى "للدول العربية الاستقرار والازدهار والعمل على تأمين الحق بالضمان الاجتماعي لكل مواطن عربي".

أخبار لبنان

رئيسًا

للجمعية

العربية

للضمان

الإجتماعي

LBCI التالي
هذا عدد السجناء والمحكومين (الجمهورية)
فياض عرض مع نظيره التركي أضرار العدوان على شبكة الكهرباء وملفي التنقيب عن النفط والغاز وسد بسري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-14

البيان الختامي للجنة الإتصال العربية بشأن سوريا: ندعم عملية إنتقالية سلمية تمثل كل القوى السياسية والإجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-04

كركي: تمديد مفعول التحقيقات الإجتماعية وتسهيلات إضافية للمضمونين والنازحين

LBCI
خبر عاجل
2024-10-03

ميقاتي من بكركي: ندعو القوى السياسية جميعها إلى لقاء حواريّ نخرج منه بموقف يعبّر عن تضامننا فتعالوا ننتخب رئيسًا للجمهورية اليوم قبل غد

LBCI
آخر الأخبار
14:10

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: نريد رئيسًا على قدر الموقع وليس الكرسي وينقلنا الى مرحلة جديدة لمصلحة لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:54

الراعي :نموذج كهرباء زحلة يجب الحفاظ عليه وتعميمه

LBCI
أخبار لبنان
05:33

"التجدد للوطن": لبنان عاد إلى وفائه لأصول حتمت إنشاءه

LBCI
أخبار لبنان
05:32

البزري بعد لقائه الراعي: لا سبب للنواب لعدم إتمام الاستحقاق الرئاسيّ

LBCI
أخبار لبنان
04:56

كهرباء لبنان: إعادة التغذية إلى محطة التحويل الرئيسية في الضاحية الجنوبية 220 ك.ف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:44

تقرير فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يستحدث معسكرات لاحتجاز الفلسطينيين

LBCI
رياضة
03:00

بطولة فرنسا: ديمبيليه يقود سان جرمان إلى حسم القمة أمام موناكو

LBCI
آخر الأخبار
00:10

وزير الدفاع الإسرائيلي: صدقت على خطة الهجوم ضد عشرات المنشآت الإستراتجية التابعة للحوثيين ولن نقبل إطلاق الصواريخ على إسرائيل أو الإضرار بخط الملاحة

LBCI
فنّ
2024-10-01

مشاهير لبنانيون يتضامنون بنشر صورة العلم اللبناني: "كلنا يعني كلنا للوطن" (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:46

أهالي المعتقلين في سجون النظام السوريّ يعلقون صور ذويهم

LBCI
أخبار لبنان
04:53

قراءة قانونية في مسألة ترشيح كل من اللواء البيسري والعماد جوزيف عون

LBCI
أخبار لبنان
14:22

فرنجية: مستمر بترشيحي... ونريد إسمًا وازنًا على مستوى المرحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مرور ١٠ سنوات على رحيل ضمير الرياضة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس... بين التفاؤل والقلق من الثغرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الـLBCI في القصير السورية المليئة بقصص التهجير والعودة: حزب الله كان هنا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنان يعترض على الخروقات الإسرئيلية ومستوطنون في مارون الراس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

القيادة السورية الجديدة تدخل السويداء والمرجعية الدرزية تدعو المجتمع الدولي الى مراقبة الوضع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الجولاني سيتحرك لاجل الموقوفين السوريين والمشايخ يفتحون ملف العفو العام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:41

مصادر باسيل: "مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين ! هيدا هنري حلو تاني…"

LBCI
خبر عاجل
10:20

أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
07:38

الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...

LBCI
أخبار لبنان
11:44

كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية...

LBCI
خبر عاجل
03:34

بيان للأمن العام للرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة عبر المطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

الـ LBCI تنقل المشاهد الأولى من القصير

LBCI
صحة وتغذية
15:30

مكوّن غذائي فادر على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم... ما هو؟

LBCI
أخبار لبنان
04:53

قراءة قانونية في مسألة ترشيح كل من اللواء البيسري والعماد جوزيف عون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More