حلو يرد على كلام طاوله: الأهم ألا يكون الرئيس المقبل "ميشال عون تاني"

كتب النائب السابق هنري حلو على منصة "إكس": "مصادر رئيس التيار الوطني الحر تشبه ترشيح اللقاء الديموقراطي للعماد جوزاف عون بأنه هنري حلو تاني. مع تأييدي التام لترشيح قائد الجيش، أعتقد أن الأهم ألا يكون أي رئيس مقبل، كائنًا من كان، ميشال عون تاني".