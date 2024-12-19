البزري بعد لقائه الراعي: لا سبب للنواب لعدم إتمام الاستحقاق الرئاسيّ

أكّد النائب عبد الرحمن البزري على وجوب أن يكون الخلاف في انتخاب رئيس للجمهورية مختصرًا على طريقة إفادة الشعب اللبنانيّ وحسب.



وقال، بعد لقائه البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي: "لا سبب للنواب لعدم إتمام الاستحقاق الرئاسيّ."



وأضاف: "تطرقنا إلى الامور التي تهم المواطنين ومنها الفراغ في سدة الرئاسة وكان له موقفا صريحا لضرورة اتمام هذا الاستحقاق."



وشدد على وجود الكثير من الطاقات التي يمكنها تأدية دور ريادي في قيادة البلد في الطائفة المارونية.