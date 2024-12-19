الراعي :نموذج كهرباء زحلة يجب الحفاظ عليه وتعميمه

أكد البطريرك المارونيّ الكاردينال ماربشاره بطرس الراعي أنّ كهرباء زحله شكّلت نموذجًا من الضروريّ الحفاظ عليه وتعميمه على الأراضي اللبنانية كافة، بعدما اثبت هذا النموذج نجاحه في تأمين الكهرباء ٢٤ على ٢٤.



وكان الراعي قد استقبل، في بكركي، مدير عام كهرباء زحله اسعد نكد في زيارة للتهنئة بالأعياد المجيدة والاطمئنان على غبطته.