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كنعان من دار الفتوى باسم "اللقاء التشاوريّ المستقل": علينا القيام بواجبنا في 9 ك2 لنخرج من النفق المظلم
أخبار لبنان
2024-12-19 | 06:44
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كنعان من دار الفتوى باسم "اللقاء التشاوريّ المستقل": علينا القيام بواجبنا في 9 ك2 لنخرج من النفق المظلم
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كنعان من دار الفتوى باسم "اللقاء التشاوريّ المستقل": علينا القيام بواجبنا في 9 ك2 لنخرج من النفق المظلم
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "اللقاء التشاوريّ النيابيّ المستقل" الذي ضم: نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان وآلان عون وسيمون أبي رميا لحوالى الساعة.
أكّد النائب ابراهيم كنعان وجود فرصة استثنائية للعودة الى الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وبناء مؤسسات، وعودة الجميع الى كنف الدولة والشرعية الدستورية واحترام الشرعية الدولية لاستعادة الثقة بلبنان، ولاستعادة الثقة العربية التي نحتاجها ضمن محطيتنا لنستمر ونعيد بناء الوطن على اسس سليمة".
وقال: "الجلسة مع سماحة المفتي أعطتنا الزخم والاندفاع والايمان الأكبر بالوحدة اللبنانية والاستقرار والابتعاد عن الشعبويات والمشاريع التي تتناقض مع مشروع الدولة. وكلنا أمل، بأن اللبنانيين جميعا، بدءا بنا كنواب سنقوم بواجباتنا في جلسة 9 كانون الثاني لأنها فرصة استثنائية لنخرج من النفق المظلم الذي يعاني شعبنا منه".
ورأى أنّه من حق كل شخص أن يترشح أو كتلة أن ترشح، المهم أن نتوصل في ضوء المعطيات الى قواسم مشتركة بحثناها مع سماحة المفتي، وهي يجب ان تتخطى الشخص الى خريطة طريق للخروج من الوضع الذي نحن فيه.
واعتبر أنّ الأهم من المرشحين هي امكان الالتقاء لتشكيل قوة لانقاذ لبنان، من أجل مشروع واضح المعالم، وهي العودة الى الدستور، وسيادة لبنان، وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، والعودة الى الشرعية الدولية، بما تتطلب من استعادة الثقة بلبنان.
وعن دعم اللقاء الذي ينتمي اليه ترشيحه للرئاسة قال كنعان:"اسمي طرح للرئاسة من خلال لائحة صدرت عن بكركي، وقد حصلت اتصالات ومواقف في هذا المجال. ومن الطبيعي أن اللقاء الذي انتمي اليه يدعم هذا التوجه، ولكن الأهم يبقى ان نتفق على الرؤية الانقاذية والتكاتف حول رئيس يعطي الأمل، ويقود الشعب اللبناني الى طريق الخلاص".
وهل يؤيدون ترشيح قائد الجيش؟ أضاف: "لن أدخل في عملية سياسية من هذه الدار الوطنية الكبيرة، ومن المؤكد أنه سيكون لنا موقف، وسنعلن عنه قريبًا".
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