"حزب الله": للتكاتف والوحدة في مواجهة العدوان الإسرائيليّ المستمر على شعوب أمتنا

دان "حزب الله" الاستهداف الجديد على منشآت مدنية في اليمن.



ولفت إلى أنّه انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



وقال، في بيان، إنّ هذا العدوان يشكلّ إمعانًا بالوحشية الصهيونية واستكمالًا للحرب المفتوحة على شعوب الامة العربية والإسلامية خصوصًا فلسطين ولبنان وسوريا.



وأضاف: "هذا الاعتداء على الأراضي اليمنية جاء نتيجة فشل إسرائيل في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، على جبهات محور المقاومة، وعجزها عن مواجهة الضربات اليمنية الدقيقة التي كشفت هشاشة منظومتها الأمنية والعسكرية."



ودعا الحزب "شعوب الأمم الحرّة وقوى المقاومة إلى التكاتف والوحدة في مواجهة هذا العدوان المستمر على الشعوب".



وجدّد "حزب الله" تضامنه الكامل مع الشعب اليمنيّ الشقيق.