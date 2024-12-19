بو صعب وكاريه بحثا كلفة الحرب واعادة الاعمار

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس، المدير الإقليميّ لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدوليّ جان كريستوف كاريه، للاطلاع على أجواء إعداد التقرير المتعلق بكلفة الحرب على لبنان اقتصاديًا وكذلك كلفة اعادة الاعمار.



وبحثا في مشاريع البنك الدوليّ لدعم الطاقة والشأن الماليّ والزراعيّ والبالغة قيمتها ٧٥٠ مليون دولار اميركيّ في مرحلة أولى ،على ان تستتبع في مرحلة ثانية بمشاريع لدعم ملف ازالة الردم من جراء الحرب واعادة بناء البنى التحتية ودعم الاشخاص الاكثر فقرًا لاعادة بناء منازلهم بقيمة ٢٥٠ مليون دولار.