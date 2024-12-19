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جورج عطالله: لا يمكن التمسك بالدستور "بس وقت يكون ع ذوقنا"..ونحن ضد قوانين العفو العام

أخبار لبنان
2024-12-19 | 09:09
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جورج عطالله: لا يمكن التمسك بالدستور &quot;بس وقت يكون ع ذوقنا&quot;..ونحن ضد قوانين العفو العام
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جورج عطالله: لا يمكن التمسك بالدستور "بس وقت يكون ع ذوقنا"..ونحن ضد قوانين العفو العام

شدد النائب جورج عطالله على أنه لا يمكن انتخاب رئيس للتحدّي، وأن أي محاولة لإتيان برئيس "تقريش" لما حصل بالإقليم يكون مخطئاً.

واشار الى أن أي فريق يعتبر نفسه انتصر تبعاً لتغيرات جيوسياسية في المنطقة، ويحاول تطبيق هذا الانتصار على الداخل اللبناني، يجرّ البلد الى المزيد من الاشكالات، بغضّ  النظر عن الحق الطبيعي لأي فريق بأن يؤيد أي طرف، خصوصاً أن هناك فرقاء يعتقدون أن هناك محاولة لطعنه لذلك كان يتم تعطيل الجلسات.  

وأكد أنه لا يمكن التمسك بالدستور "وقت يكون ع ذوقنا، ونمسح الارض فيه وقت ما يناسبنا"، وأي اجراء بانتخاب رئيس من دون تعديل الدستور في حين هو بحاجة لتعديل الدستور يشكّل مخالفة، مشيراً الى أن هناك امور لم تحسم بعد والتشاور قائم مع الفرقاء للوصول إلى "مروحة" من الأسماء لرئاسة الجمهورية .

أما في ملف العفو العام، قال عطالله: "كان موقفنا ولا يزال ضد قوانين العفو، واليوم سنقوم بمعركة وأكثر، ولن نقبل باستهال الجريمة في لبنان والاعتياد الجرمي". وشرح أنه مع تسريع المحاكمات، وسأل: "هلق حليت بعين ميقاتي لأن الجولاني حكي بالموضوع؟".

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