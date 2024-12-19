الجيش: دهم منازل مطلوبين في الكورة والمحمرة وتوقيف اثنين

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن "دورية من مديرية الاستخبارات دهمت اليوم، منازل مطلوبين في منطقة الكورة وبلدة المحمرة – عكار، وأوقفت المواطنين (ع.ع.) و(ف.أ.) لإطلاقهما النار وللاشتباه بتورطهما في الاتجار بالأسلحة. وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية.



سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".