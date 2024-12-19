نعمة افرام زار فرنجية وبحثا في التطورات السياسية والملف الرئاسي

استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، النائب نعمة افرام حيث جرى التداول في مختلف التطورات السياسية الراهنة بما فيها ملف رئاسة الجمهورية