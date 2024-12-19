الرئيس المصري استقبل ميقاتي والوفد اللبناني الى قمة منظمة الدول الثماني

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم، في حضور الوفد اللبناني الى اعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت في القاهرة اليوم.



وضم الوفد الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الاشغال العامة والنقل علي حمية والبيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في القاهرة وجامعة الدول العربية علي الحلبي.



وخلال اللقاء جدد رئيس الحكومة شكر الرئيس السيسي على "وقوفه الدائم الى جانب لبنان في كل المحافل العربية والدولية وعلى نصرة قضاياه المحقة".



كما تم البحث في المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها.



وفي نهاية الاجتماع اكد الرئيس ميقاتي تمنيات لبنان لمصر وشعبها بـ"دوام الازدهار والنجاح".