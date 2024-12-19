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وليد جنبلاط : اعتقد أن جوزيف عون هو مرشّح مدعوم من قبل الإدارتين الاميركيتين القديمة والجديدة

أخبار لبنان
2024-12-19 | 13:17
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وليد جنبلاط : اعتقد أن جوزيف عون هو مرشّح مدعوم من قبل الإدارتين الاميركيتين القديمة والجديدة
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وليد جنبلاط : اعتقد أن جوزيف عون هو مرشّح مدعوم من قبل الإدارتين الاميركيتين القديمة والجديدة

أعلن الرئيس وليد جنبلاط "أننا اخترنا دعم ترشيح قائد الجيش جوزيف عون للرئاسة لأنه يمثّل مؤسسة مهمة وقام بعمل ممتاز من اجل استقرار لبنان وهو مهم جداً في هذه المرحلة للاستقرار والأمن في البلد".

وقال جنبلاط في لقاء مع مجلس العلاقات العربية الأميركية: "أفضّل انتخاب رئيس للجمهورية خلال عهد بايدن وهذا لا يعني أنني اوافق على سياسته وقد رأينا ما حصل في غزة لكن لا يجب انتظار الإدارة الأميركية الجديدة وقد رأينا نماذج ممن ستضم".

وتابع "أتمنى انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني واعتقد أن جوزيف عون هو مرشّح مدعوم من قبل الإدارتين القديمة والجديدة".

وفي الملف السوري، قال جنبلاط: "الاستقرار في سوريا ضروري للاستقرار في لبنان. وسوريا تحتاج إلى فرصة ومساعدة، وسأزورها الأحد مع الحزب التقدمي الاشتراكي وشيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى". 

ورداً على سؤال، قال: "الشيخ موفق طريف لا يمثّل الدروز في الشرق الأوسط، إنما يمثل فقط الدروز في فلسطين". 

وأكد جنبلاط "وجوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق لبنان وخرق اتفاق وقف النار".

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