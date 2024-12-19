جعجع يلتقي عساف في معراب





التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب الخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف، في حضور النائب غسان حاصباني، وعضو المجلس المركزي في “القوات” حبيب حسني.



وتباحث المجتمعون في آخر التطورات المحلية والإقليمية.