مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت

أعلنت شركة مصر للطيران في بيان أنها استأنفت الخميس رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت "في ضوء استقرار الأوضاع بدولة لبنان الشقيقة" بعد توقف دام ثلاثة أشهر.