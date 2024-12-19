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تعليقاً على انتشار صور للوحات سيارات لبنانية في فروع أمنية سورية... هذا ما كشفه وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية

(صورة تعبيرية)

تعليقاً على انتشار صور للوحات سيارات لبنانية في فروع أمنية سورية، أجاب وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: "هذه اللوحات لعناصر في حزب الله تركوا سياراتهم وفرّوا خارج مواقعهم مع عناصر الجيش السوري أثناء سقوط النظام".