بول مرقص لـ "جدل": قانون "قيصر" ينتهي غدا ً...واذا ابدى احمد الشرع سلوكاً جديداً يمكن ان تُرفع عنه

اعلن رئيس منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان الدكتور بول مرقص أن قانون "قيصر" ينتهي غدا ًبتاريخ 20 كانون الاول 2024، بعد مرور 5 سنوات.



وقال خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI: "التجارة مع سوريا ستعود مجدداً مع انتهاء قانون قيصر".



وأضاف مرقص : "اما العقوبات على الاشخاص تُرفع افرادياً، واذا ابدى احمد الشرع مثلاً سلوكاً جديداً ومغايراً للسابق يمكن ان تُرفع عنه العقوبات الاميركية".