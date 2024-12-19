ناجي حايك: نريد رئيسا ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار ويطبق الدستور ويكون لديه تمثيل مسيحي

اكد نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك أن "موقع رئاسة الجمهورية هو لكل لبنان ومن أقل البديهيات أن يُحترم تمثيل المسيحيين في الدولة اللبنانية ولا يمكن أن يتم الاتفاق على اسم لم يوافق عليه الطرف المسيحي".



وأشار حايك، في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI، الى أن "علاقتنا مع السعودية جيدة جدا ونريد أفضل العلاقات مع سوريا الجديدة والشعب السوري هو الذي يقرر من يريد أن يمثله".



ورأى حايك أن "كما نطلب احترام التمثيل المسيحي لرئاسة الجمهورية يجب أن نحترم أيضا الارادة السنية باختيار رئيس للحكومة"، مضيفا: "نحن بحاجة للدعم السعودي والخليجي ولكننا لا نقبل بأي تدخل، ونريد رئيسا ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار وأن يطبق الدستور وأن يكون لديه تمثيل مسيحي أو دعم من كتلة مسيحية".



ولفت حائيك الى أن " هناك قنوات اتصال مفتوحة لتقريب وجهات النظر للوصول الى اسم للرئاسة وترشيح جعجع يلقى اعتراضا كبيرا من كتل وازنة لديها قدرة التعطيل".



واعتبر حايك أن باستطاعة لبنان انتخاب رئيس بغض النظر عن المجريات في سوريا.



