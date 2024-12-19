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رازي الحاج: هدفنا هو الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية واسم جعجع بالنسبة لنا أكبر من منصب
أخبار لبنان
2024-12-19 | 16:12
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رازي الحاج: هدفنا هو الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية واسم جعجع بالنسبة لنا أكبر من منصب
شدد النائب رازي الحاج على أن "علينا أن نفهم الزمن الذي نعيش فيه ولبنان اليوم وبعد 50 سنة لديه مسؤولية تاريخية لبناء بلد لمرة أخيرة لذلك لا يمكننا أن نصغر الأمور ومشروعنا هو بناء الدولة التي يحلم بها الشعب اللبناني".
وأشار الحاج، في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI، الى أن "هناك أسسا لبناء بلد ويجب أن يحترمها الجميع، وترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للرئاسة لن يكون لا للمناورة ولا لشد الحبال واليوم الذي تسمعون فيه هذا الترشيح سيكون اليوم الذي يصبح فيه جعجع رئيسا".
وأكد الحاج أن "جلسة 9 كانون الثاني دعا اليها الرئيس نبيه بري وسنشارك بها حكما"، مضيفا ان "البلد اليوم في هذه المرحلة التأسيسية يحتاج لطريقة هادئة ودستورية في التعاطي وتحترم عقول اللبنانيين".
وأوضح الحاج أن "هدفنا اليوم هو الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية واسم جعجع بالنسبة لنا أكبر من منصب واذا توافقت الكتل على اسمه عندها نجتمع ونقرر والرئاسة لم تكن يوما هدف جعجع بل هدفه هو بناء جمهورية فعلية"
كما شدد الحاج على أن "نحن لا نفاوض على اسم بل على شكل الجمهورية التي نريد أن نبنيها وهناك مفاوضات موجودة وقنوات اتصالات قائمة وعندما نتفق على شكل الدولة نتحدث بالأسماء المطروحة".
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