البزري: لبنان بحاجة لحكومة سياسية مختلفة.. وهذا هو الرئيس المطلوب

أكد النائب عبد الرحمن البزري أن "المطلوب في هذه المرحلة أن يكون لدينا رئيس جمهورية توجّهه واضح ولديه قناعة باتفاق الطائف من أجل اجراء الاصلاحات الضرورية".



وقال البزري في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر للـLBCI: "قائد الجيش العماد جوزيف عون شخصية مارونية وقد نجحت في ادارة ملف الجيش لكن انتخابها يحتاج الى تعديل دستوري وهناك مجموعة من الاسماء العسكرية والاقتصادية والسياسية للرئاسة ويبقى السؤال هل نحن بحاجة الى شخصية سياسيّة او اقتصادية او عسكرية في هذه المرحلة وأظنّ أننا بحاجة الى شخصية سياسية".



وشدد على أنه "نريد رئيس بغالبية مريحة لانها تعطيها اريحيّة اكبر في العمل ولا يجب عزل أي فئة".



ولفت الى ان موقف السعودية كان واضحا منذ بداية الازمة في لبنان وهو الاصرار على الاصلاح وتغييب كل من سبب بالفساد والابتعاد عن اي مرشح كان متورطا بالفساد".



واعتبر البزري ان حكومات التكنوقراط تبيّن أنها تشوبها مشاكل، مشيرًا الى أن "لبنان بحاجة الى حكومة سياسية مختلفة من رئيسها الى اعضائها".



وفي الملف الاقليمي، رأى البزري أن الذي يحصل في المنطقة وتحديدًا في سوريا كان مفاجئًا، مؤكدا ان من مصلحة لبنان أن يكون هناك استقرارا في سوريا".



وقال: "للسوريين ان يقرروا من يحكمهم، ونتمنى الا يتدخلوا بشؤون لبنان".



واعتبر البزري ان الفكر الاصولي سيبقى في المنطقة ولكن التجربة أظهرت أنه لن يكون له مستقبل.

