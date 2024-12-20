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"أوجيرو": عطل طرأ على سنترال صوفر
أخبار لبنان
2024-12-20 | 04:18
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"أوجيرو": عطل طرأ على سنترال صوفر
أعلنت هيئة "أوجيرو" أن "عطلًا طرأ على سنترال صوفر ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وتعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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