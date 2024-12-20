أهالي شهداء وضحايا تفجير المرفأ في زيارة المحقق العدلي: استئناف الإستدعاءات خلال أسابيع

زار وفد من أهالي شهداء وضحايا تفجير المرفأ المحقق العدلي طارق البيطار في مكتبه في قصر العدل سائيلين عن توقيت استئناف التحقيقات وصدور القرار الظني الذي كان من المتوقع صدوره في تشرين الماضي.

تبيّن للأهالي من أجواء قصر العدل أنه سيتم استئناف الإستدعاءات خلال الأسابيع المقبلة.