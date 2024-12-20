الدفاع المدني ينتشل جثمان شهيدة سورية من معمل للألبان والاجبان في الخيام

تمكنت عناصر الدفاع المدني اللبناني من انتشال جثمان شهيدة سورية الجنسية من معمل للألبان والاجبان في الخيام تعرض لغارة معادية ابان العدوان الاسرائيلي على لبنان .



