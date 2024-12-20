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لاقونا نعيّد سوا بـOMT Christmas In Action
أخبار لبنان
2024-12-20 | 06:41
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لاقونا نعيّد سوا بـOMT Christmas In Action
ناطرينكن بـ OMT Christmas In Action بالفوروم دو بيروت لغاية ٢٣ كانون الأول لنعيش سوا أجواء الميلاد وتمضّوا أوقات ممتعة مع العيلة والأصحاب.
فريق عمل OMT بيستقبلكن بـ Santa’s House لتكونوا عم تاخدوا صورة تذكارية مع Santa. ومن بعدها، بيخبركن عن الحسومات المميّزة وغيرها من المفاجآت يلّي رح تستفيدوا منها بالمعرض مع OMT Pay.
وبالأيام المقبلة، رح يكون في عروض ترفيهية رائعة مع لونا وغنوى، بالإضافة لعروض موسيقية رح تضيف أجواء مميّزة على المعرض. وكمان، فيكن تستمتعوا بتجربة تسوّق فريدة وتتذوّقوا أطيب المأكولات يلّي بتناسب كل الأذواق!
أخبار لبنان
نعيّد
بـOMT
Christmas
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