"المنبر الوطني للإنقاذ": بقاء النظام السياسي الحالي لم يعد قرارًا قائمًا

طالب "المنبر الوطني للإنقاذ" باعادة تكوين السلطة لتجديد الحياة السياسية، داعيا الى تجديد المعارضة اطارا وبرامج وقيادات.



ولفت "المنبر الوطني للإنقاذ" في خلال مؤتمر صحفي بعنوان "لا حل الا بالدولة"، الى أن هناك خطرين يهددان الدولة بالانحلال والوطن بالزوال، هما خطر انتهاك الدستور وخطر النهج الميليشياوي.



ودعا لتشكيل حكومة كفاءات بصلاحيات استثنائية واعادة تكوين السلطة وتعزيز السلطة القضائية وحمايتها والحفاظ على استقلاليتها.



وشدد على احترام الدستور وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني والتسليم الطوعي للمؤسسات الدستورية ولاسيما الجيش والالتزام بالقرارات الدولية والتمسك بقرار وقف النار.



وقال المنبر: "بقاء النظام السياسي الحالي لم يعد قرارًا قائمًا ونجتمع لوقف مسار التعطيل وممارسة فائق القوة وتعطيل المسار الديمقراطي".



وأضاف: "نعاهدكم على النضال السلمي تحت سقف الدستور من اجل ان يستعيد لبنان موقعه ويعود وطنا سيدا على ارضه".



واشار الى انه ليس حزبًا بل هو إطار يجتمع فيه الكلّ على مشروع الدولة مع احتفاظ كلٌّ بنشاطه المستقبل ويناضل من أجل تطبيق الدستور.