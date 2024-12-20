الراعي بحث آخر المستجدات مع السفير الفرنسي والسفير البابوي

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو آخر التطورات.



كما بحث الراعي في المستجدات مع السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا.