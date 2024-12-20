خلف: وجوب أن ينأى لبنان بنفسه عن الصراعات الإقليمية ويتمسك بالمصلحة الوطنية

أكّد النائب ملحم خلف أنّ لبنان يشهد تحولات كبرى وعميقة تهز أنظمة الشرق الأوسط وتسقط أنظمة قامت على القمع واستمرت عبر كبت الحريات وإسكات المعارضين.



واعتبر أنّه زمن الإطاحة بمفاهيم القوميات من دون العودة إلى الإمبراطوريات وزمن إسقاط الأنظمة الفاشلة والفاسدة.



وقال:" في لعبة الأمم، تتغير أدوار الأوطان وتعدل حدودها، وقد تسلب الشعوب حقها في تقرير مصيرها."



وشدد على أنّه، أمام هذه التحولات، على لبنان أن يحمي نفسه بالتمسك بوحدته الوطنية وبالعيش المشترك.



كما شدّد على وجوب أن ينأى لبنان بنفسه عن الصراعات الإقليمية ويتمسك فقط بالمصلحة الوطنية العليا، بعيدا من الحسابات الطائفية والمذهبية.



وقال: "المدخل إلى هذا الإنقاذ يبدأ بعدم إضاعة فرصة انتخاب رئيس للجمهورية يوم 9/1/2025."