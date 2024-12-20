عبدالله للـLBCI: لتحريك المياه الراكدة قبل 9 كانون الثاني..والبعض لا يملك الجرأة في الإعلان عن مرشّحه

أشار النائب بلال عبدالله الى ان "البعض اصبح يعتبر "الرئيس التوافقي" استفزازًا، وقال "اليوم يجب الكلام عن رئيس يُطمئن الداخل، ويعيد فتح لبنان على الخارج في ظلّ التغييرات الاقليمية".واضاف في حديث عبر شاشة الـLBCI "أيّدنا ترشيح قائد الجيش جوزيف عون لكنّ البعض لا يملك الجرأة حتى اليوم في الإعلان عن المرشّح الذي يدعمه، وعون كان ضمن الاسماء الثلاثة التي طرحناها سابقًا والبلد لا يحمل فراغًا أكثر من ذلك".وتابع "يجب تحريك المياه الراكدة قبل 9 كانون الثاني لأننا لم نلتمس حتى اليوم الحدّ الادنى مما يجب أن يحصل قبيل الجلسة الرئاسية".وأكد أن "لا أحد يدخل بيننا وبين الرئيس نبيه برّي وممكن أن يُصوّت كلٌّ لمرشح مختلف".