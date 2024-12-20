افتتاح خط النقل المشترك من العدلية الجامعة اللبنانية مرورا باتوستراد هادي نصرالله

افتتح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه خطا جديدا للنقل المشترك من العدلية الجامعة اللبنانية مرورا باتوستراد السيد هادي نصرالله، واوضح أن ذلك "يأتي ضمن الخطة الموضوعة لتسيير حافلات النقل المشترك على خطوط سيرها تباعا في مختلف المناطق اللبنانية، من العدلية الجامعة اللبنانية مرورا باتوستراد السيد هادي نصرالله"، مشيرا الى ان "إطلاق الخط الجديد هو استكمال لخطة تسيير حافلات النقل المشترك على كامل الأراضي اللبنانية".وقال: "الخط كان يجب ان يفتتح مع بداية العام الدراسي إلا ان العدوان الإسرائيلي حال دون ذلك، واليوم نعلن عن فتح خط مسار جديد للنقل المشترك من الجامعة اللبنانية مجمع الحدث مرورا باتوستراد السيد هادي نصرالله الطيونة وصولا الى العدلية. وهناك مشروع خط جديد من جهة المدخل الشرقي الجامعي باتجاه خلدة، سيكمل طريقه بعد رأس السنة الى الجنوب والبقاع والشمال".وتابع: "نحن لن نحل مكان القطاع الخاص بل إننا من مشجعيه، وقد أعددنا قانونا جديدا يراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اي الدولة هي المنظم لقطاع النقل والقطاع الخاص هو المشغل، وبذلك نكمل بعضنا البعض".