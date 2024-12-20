نعمة افرام يعرض على حزب الطاشناق برنامج عمله: لعدم تضييع الفرصة الثمينة والنادرة المتاحة لنا

زار المرشّح إلى سدّة الرئاسة النائب نعمة افرام مقرّ حزب الطاشناق في برج حمود، والتقى أمين عام الحزب النائب هاغوب بقرادونيان، وأمين الشؤون التنظيمية ألبير بالابانيان، وعضو اللجنة المركزية للحزب الدكتور هاكوب ملكيان، في حضور النائب هاغوب ترزيان.



وجرى التداول في مختلف التطوّرات السياسيّة الراهنة وفي مقدّمتها ملفّ رئاسة الجمهوريّة.



افرام عرض خلال اللقاء لبرنامج عمله، وشدّد على أهميّة عدم تضييع الفرصة الثمينة والنادرة المتاحة لنا، لا بل اقتناصها لإعادة بناء الدولة ومؤسّساتها، والدخول في زمن جديد من الاستقرار والنموّ لخير الوطن أوّلاً.



وكان نقاش حول ضرورة التزام وتطبيق القرارات الدوليّة كمدخل إلى لبنان الجديدٍ، والإنصراف إلى الإعمار وتحقيق الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة والقضائيّة وإعادة هيكلة الإدارة اللبنانيّة وتحقيق حماية اجتماعيّة شاملة للبنانيين.