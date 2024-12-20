العثور على ثلاث جثث في موقع اغتيال نصرالله في ضاحية بيروت الجنوبية

عُثر على ثلاث جثث تحت أنقاض مبنى قرب بيروت استهدفته غارة إسرائيلية أدّت في 27 أيلول، إلى اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، فيما يتواصل البحث عن آخرين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.



ولم يسبق لوزارة الصحة أن أعلنت حصيلة القتلى والجرحى في هذه الغارة التي سوّت بالأرض مباني عدة في موقع "المقرّ المركزي" لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "عناصر من الدفاع المدنيّ توجهوا صباحًا إلى مبنى أيوب في منطقة حارة حريك، للبحث عن مفقودين نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المكان في أيلول الفائت"، موضحة أنهم "تمكنوا من انتشال جثامين ثلاثة شهداء".



وأضافت الوكالة أنّ الجثامين الثلاثة نُقلَت "إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ في بيروت، حيث ستجرى فحوص الحمض النوويّ للتحقق من هُوية الشهداء".



وأكدت أنّ "عمليات البحث والمسح الميدانيّ الشامل تستمر حتى العثور على بقية المفقودين".